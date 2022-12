“L’Utero di Satana”

Leggi su freeskipper

(Di martedì 20 dicembre 2022) di Pier Giorgio Tomatis. Vorreste vivere tutta la vostra vita in un metaverso fisico, costruito all’interno di una montagna cava? Non ve lo auguro. Non ve lo auguro proprio. Nonostante abbia tutte le attrazioni di questo mondo esso ha anche un lato oscuro che prima o poi s’impadronirà di voi: anima e corpo. Nicholas Marshall