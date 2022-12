Lukashenko | Bielorussia non può fare a meno della Russia | Mosca sì

(Di martedì 20 dicembre 2022) Lapuò, ma lanon può, ha affermato il presidente bielorusso Alexander."Lafarà adi noi. Ma noi non ...

La Russia può fare a meno della, ma lanon può fare a meno della Russia, ha affermato il presidente bielorusso Alexander."La Russia farà a meno di noi. Ma noi non faremo a meno di lei. E qui abbiamo concordato che sì,...Due ore e mezza di colloquio a Minsk, dove mancava dal giugno 2019. Vladimir Putin ieri ha fatto visita ad Alexanderinper rinsaldare ancora di più l'alleanza strategica fra i due Paesi. Secondo Kiev però l'obiettivo del leader di Mosca è un altro ovvero "persuadere" il presidente bielorusso ... Lukashenko accoglie Putin in Bielorussia: «Pronti a dispiegare i missili S-400 e Iskander consegnati dalla Russia» Roma, 20 dic. (askanews) - La Russia può fare a meno della Bielorussia, ma la Bielorussia non può fare a meno della Russia, ha affermato ...Russia e Bielorussia «stanno combattendo insieme le sanzioni occidentali ... Che a margine dell'incontro con l'omologo di Minsk, Alexander Lukashenko - uno dei pochi alleati rimasti saldamente al ...