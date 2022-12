Luca Salatino confessa la sua decisione | “Ho resistito ma adesso basta”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 20 dicembre 2022)ha preso una: il gieffino pronto ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia? Ecco cosa ha rivelato ai suoi coinquiliniha iniziato la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia lo scorso settembre. Da diversi giornisi è confidato con diversi coinquilini della Casa rivelando di voler abbandonare la Casa del GF Vip per tornare ad abbracciare la sua fidanzata Soraia Allam Ceruti e non solo. Lo Chef ha conquistato il cuore degli italiani in brevissimo tempo. Leggi anche –> Scintille tra Edoardo Tavassi e Antonella: “Si vede che sei finta in puntata” Pronto ad abbandonare la Casa? Le sue parole sembrano essere decisivenelle ultime ore in giardino chiacchierando con Tavassi ha dichiarato: “Non ce la faccio più, ...