L' ottimismo di Schillaci | Natale sereno in famiglia | il Covid è quasi alle spalle

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il ministro della Salute ostenta positività: "Incidenza in netto calo, la pressione sugli ospedali siggerisce. In inverno e senza restrizioni i dati sono confortanti"

ilGiornale.it

Vediamo quello che succede, ma io - ha affermato- sono ottimista sul fatto che comunque la parte più brutta l'abbiamo superata e guardo conper il Covid al futuro". Tuttavia, ha ......sono ottimista sul fatto che comunque la parte più brutta l'abbiamo superata e guardo con... INFLUENZA AUSTRALIANA 2022 - Riguardo all'influenza australiana,ha spiegato: ''Quest'... L'ottimismo di Schillaci: "Natale sereno in famiglia, il Covid è quasi ... Il ministro della Salute ostenta positività: "Incidenza in netto calo, la pressione sugli ospedali si alleggerisce. In inverno e senza restrizioni i dati sono confortanti" ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid e influenza, news. Gimbe, -21% casi ma salgono decessi: 103 al giorno. LIVE ...