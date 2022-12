L' organizzazione internazionale Cesvi lancia anche la campagna di crowdfunding per raccogliere fondi tramite cui chiunque può donare su gofundme org

Leggi su iodonna

(Di martedì 20 dicembre 2022) Dieci milioni di persone in Ucraina sono senza elettricità e riscaldamento, mentre le temperature stanno drasticamente scendendo fino a -20°. Oltre alle bombe, al blackout e alla carenza di gas, ora c’èil “fronte del freddo”, da affrontare nel conflitto in corso da 10 mesi. Per questo c’è bisogno di aiuto, di molto aiuto da parte di tutti. Ucraina, la storia di una mamma di 17 anni in fuga dal Donbass con la sua bambina X ...