Lombardia | Fontana | “Bossi in forma | mi voterà senza dubbio”

(Di martedì 20 dicembre 2022) ROMA – Sul fatto che inUmbertoil governatore Attilio“non ci sono mai stati dubbi. Lo conosco da troppi anni e siamo amici da troppi anni”. E’ quanto ha detto lo stesso presidentedopo aver incontratoal Pirellone. “L’ho trovato in grandissima– ha aggiunto– lucidissimo come sempre e bravissimo”. L'articolo L'Opinionista.

Il Fatto Quotidiano

