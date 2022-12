Lombardia | Consiglio approva a maggioranza risoluzione contro emergenza idrica

Agenzia ANSA

... Roberto Calderoli , ha tenuto un'audizione nella commissione speciale Autonomia e riordino delle autonomie locali delregionale della. I rappresentanti di Fratelli d'Italia , per ...... e va incontro a sconfitte certe alle imminenti regionali nel Lazio e in. Con i ... D'altro canto, alle sue prime uscite la Presidente delè parsa non avere, in quel ruolo, lo stesso "... Ok del Consiglio regionale alla manovra finanziaria 2023-25 Milano, 20 dic. (Adnkronos) - Un nutrito pacchetto di proposte per gestire la scarsità di risorse idriche in Lombardia sia sul fronte della razionalizzazione dei consumi sia su quello dell ...Avverrà in estate la posa della prima pietra del campus scientifico dell'Università Statale di Milano a Mind, il Milano Innovation District sorto sui terreni dove si è svolta Expo 2015. (ANSA) ...