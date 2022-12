‘LOL Xmas Special’ | Mago Forest | «La comicità è il rifiuto della prevedibilità»

Leggi su funweek

(Di martedì 20 dicembre 2022) LOL: Chi ride è fuori indossa l’abito delle feste e torna in un’edita versione natalizia, disponibile in esclusiva su Prime Video. Il titolo prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios cambia formato – un solo episodio da 80 minuti – ma non formula. Anche per LOLSpecial: Chi ride è fuori valgono, infatti, le regole di sempre: alla prima risata, cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’ espulsione dal gioco. In palio 100mila euro da devolvere a un ente benefico scelto del vincitore, ovvero chi riuscirà a non ridere fino alla fine. Foto Prime Video A osservare le dinamiche dei protagonisti nel teatro addobbato a festa c’è Fedez mentre a sfidarsi per arrivare allo scoccare delle quattro ore sono Mara Maionchi (per la prima volta nel ruolo di concorrente di LOL), Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Lillo e ...