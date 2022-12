Lodo Lotito | lo sfogo di Renzi | “Tolgono i soldi ai giovani e alla cultura per darli ai presidenti incapaci e indebitati della Serie A”

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il senatore Matteocon un video messaggio postato sui social si scaglia contro la manovra a cui sta continuando a lavorare in queste settimane il governo. E in particolar modo si sofferma sulla riforma che riguarda #18App e la rateizzazione dei versamenti da parte delle società diA. “Hanno presentato la riforma#18App che comporta l’azzeramento deiper il 2023, non c’è un centesimo per #18App. Così recuperano 230 milioni di euro, cancellano iper lae i, e dove li mettono? Li mettono per le società diA, per ie spessodelle società diA. Nel resto del mondo il calcio funziona coi diritti ...

Il "salva - calcio" o "" - chiamatelo come volete, cambia la forma ma non la sostanza dell'ennesimo, scandaloso favore di Stato al pallone - è diventato un'autentica telenovela nelle ...Per loro fortuna, come è ormai noto, in manovra è stato inserito il cosiddetto '', promosso dal presidente della Lazio, che consente il pagamento in 60 rate mensili (tre però dovranno ... Lodo Lotito, 889 milioni di versamenti per lo sport italiano: le società ... Il senatore Matteo Renzi con un video messaggio postato sui social si scaglia contro la manovra a cui sta continuando a lavorare in queste settimane il governo.