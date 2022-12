Lo stile fetish incanta stilisti e celebrities E ci lascia a bocca aperta

Leggi su amica

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’abbinamento moda e feticismo non è una novità. Ogni stagione, la moda tende a rompere i codici, i tabù e le barriere della normalità. Forse corsetti e gonne, nel 1700, sono stati un segno precoce della moda, tuttavia è solo negli anni 70 con l’arrivo di Vivienne Westwood che lo, di cui la stilista ha fatto il suo marchio di fabbrica, è stato democratizzato nella moda. Insieme al designer Malcolm McLaren, figura emblematica del punk, aprono il negozio SEX al 430 di Kings Road a Londra. Gli abiti sono stati ispirati da motociclisti, feticisti e prostitute. Maschere, cinturini in pelle, borchie, imbracature e pezzi in lattice che fino ad allora si trovavano solo nei negozi per adulti, iniziano, lentamente, a diventare di moda. Sex è anche il titolo del libro di fotografie di Madonna uscito nel 1992 (in concomitanza ...