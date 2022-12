Lo stadio a Pisa e la regia a Milano | si può fare! Il dietro le quinte della prima partita di calcio in Italia con la regia remota

SPAL

... ovvero dal pareggio contro ilper 3 - 3 alla vittoria contro il Parma per 1 - 0. La nuova ... Ì rosanero adesso sono quinti per vittorie in casa , con 15 punti conquistati nel propriosui 23 ...... in occasione dell'incontro trae Brescia , è stata testata per la prima volta la Full Remote ... Il segnale video nativo dalloall'inovation hub di NVP è stato effettuato in modalità ... Pisa | S.P.A.L. - Società Polisportiva Ars et Labor Nella giornata di ieri in occasione di Pisa-Brescia di Serie B, Sky ha testato per la prima volta in Italia la produzione e regia da remoto.Con questo nuovo sistema sarà possibile ridurre il numero di mezzi e personale da dislocare nelle varie città italiane. E per lo spettatore non cambierà nulla ...