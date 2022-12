Liverpool | pronto un’altra richiesta di prestito alla Juventus?

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ilsarebbe intenzionato di chiedere un altro giocatore in. Sarebbe pronta un’offerta per un centrocampista Arthur Melo non sta convincendo particolarmente nella sua esperienza ad Anfield con il, tanto che potrebbe finire per essere rispedito al mittente. Il centrocampista brasiliano non ha neppure debuttato in campionato, con pochi minuti disputati L'articolo

Fiorentina.it

E in Champions League hanno cannibalizzato il girone con Ajax efinendo al primo posto. ... Ora èper prendersi il ruolo di centravanti della Nazionale: 'I 35 gol di Riva sono ...... sapendo che il Chelsea non lo ha ancora mollato e che èa fare follie. Milan, futuro ... Sullo sfondo, anche in questa circostanza, ci sono i club inglesi, Arsenal,e Chelsea che stanno ... Dal Marocco: Liverpool pronto a mettere sul tavolo 45 milioni per Amrabat Se ci dovessero essere ulteriori complicazioni non è escluso che la società faccia un intervento sul mercato per tamponare l’emergenza Milan: si complica il rientro di Maignan. Sembrava tutto pronto p ...Accostato alla Juventus in chiave mercato, Sofyan Amrabat, centrocampista classe 1996 della nazionale marocchina, non avrebbe intenzione di continuare a giocare in Serie A a lungo: stando ...