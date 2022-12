LIVE – Unicaja-Sassari 80-86 | Champions League 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ilindi, sfida valida come sesta giornata delladi. Ultimissima chiamata per gli uomini di coach Bucchi, con gli ultimi quaranta minuti per decretare il futuro dei sardi nella competizione: dentro o fuori, con il “dentro” che vuol dire qualificazione ai play-in. Infatti, Jamal Jones e compagni, settimana scorsa, hanno sprecato un match point decisivo, perdendo contro Digione, e ora sono costretti a battere la fortissima formazione di Malaga (già qualificata da prima del girone), sperando anche che i francesi, allo stesso modo, battano il PAOK. Missione quasi impossibile, e per questo servirà una grande prestazione. La palla a due è fissata alle ...

Pianetabasket.com

... Vitrifrigo Arena Italia - Spagna (venerdì 11 novembre, ore 21.00)su RAI DUE, ELEVEN, Sky ... 191, G, Surne Bilbao) Jonathan Barreiro (1997, 203, A,Malaga) Ferran Bassas (1992, 181, G, ...Termina 76 - 87 il match tra Dinamo BDS Sassari eMalaga , partita valida per la prima giornata della Basketball Champions League 2022/23. ... RIVIVI ILSU SPORTFACE La cronaca In avvio di ... LIVE BCL - Unicaja Malaga vs Banco di Sardegna Sassari, diretta testuale Il Banco di Sardegna Sassari è in Andalusia per cercare stasera una vittoria importante al Pabellon Martin Carpena di Malaga, contro la capolista del girone G di Champions League ...Il Banco di Sardegna Sassari è in Andalusia per cercare stasera una vittoria importante al Pabellon Martin Carpena di Malaga, contro la capolista del girone G di Champions League ...