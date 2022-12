LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi | martedì 20 dicembre 2022 | numeri | vincite e premi in DIRETTA

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ladell’di20, dei concorsi die Superena. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con lascritta in tempo reale prima dell’del gioco delcon tutte le cinquine delle dieci ruote locali e di quella Nazionale, poi con il nuovo sestetto di stasera deivincenti del Superena, inclusi numero Jolly e numero Superstar. Pochi minuti dopo, infine, sarà la volta di mostrarvi ledella serata: il sei manca da ormai troppo tempo, mentre sabato è stato centrato un 5+1.. Di seguito ecco quindi l’di ...

SPORTFACE.IT

MillionDay L'MillionDay di oggi martedì 20 dicembre 2022 si tiene alle 20,30 . Anche stasera si gioca ... Numeri ritardatari Previsioni Aggiorna direttaqui Numeri Vincenti - - - - - Le ...Numeri ritardatari Previsioni Aggiorna direttaqui Numeri Vincenti - - - - - I numeri vincenti di stasera all'Vincicasa 20 dicembre 2022 saranno poi segnalati in archivio. Verificare ... LIVE - Estrazione Lotto e Superenalotto oggi, martedì 20 dicembre ... Tutto pronto anche oggi per l'estrazione delle 20,30, ecco un altro appuntamento per provare a centrare l'exploit oggi martedì 20 dicembre 2022: Million Day e ...Il Jackpot del SuperEnalotto latita da più di un anno e mezzo, era il maggio 2021 quando a Montappone un ignoto vinse 156 milioni di euro. Da quella giocata ...