LIVE – Brescia-Bursaspor 19-18 | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ilindi, sfida valida come nona giornata delladi. Gli uomini di coach Magro hanno ottenuto un’importantissima vittoria nell’ultimo turno, battendo in rimonta negli ultimi minuti il fanalino di coda Lubiana, e riproiettandosi così a ridosso delle squadre che lottano per il passaggio del turno. Domenica, inoltre, è arrivata una buona prestazione in campionato contro Virtus Bologna, anche se poi culminata con una sconfitta. L’avversario di questo turno è insidioso perché rientra nel gruppetto di squadre che occupa la seconda posizione con cinque vittorie, a una dalla capolista Bourg en Bresse. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 20 dicembre, con Sportface ...

OA Sport

Nedelcearu è già proiettato alla sfida contro ilche chiuderà il 2022 nel campionato cadetto in occasione della 19giornata in programma il 26 dicembre: 'È un campionato equilibrato, con tante ...