LIVE – Belgrado-Novara 0-0 9-12 | gironi Champions League femminile 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 20 dicembre 2022) Latestualedi Crvena Zvezda-Igor Gorgonzola, partita valevole per la seconda giornata della Pool C di Cev2022/di. Le ragazze di Stefano Lavarini, dopo la bella vittoria interna contro le tedesche del Potsdam, affronta la prima trasferta continentale della stagione. Le azzurre scendono sul campo della compagine serba, reduce dalla sconfitta contro il Vakifbank Istanbul. L’obiettivo è rimanere a punteggio pieno e tenere il passo della squadra turca nel raggruppamento, in attesa dello scontro diretto. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di martedì 20 dicembre all’Ustanova Sportski Centar “Vozdovac” ...