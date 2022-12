L’ex marito di Guendalina Tavassi torna sui social e ha qualcosa da dire

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 dicembre 2022) Umberto D’Aponte,di Gunedalinasui, è a casa della sorella ed è con Mery che pubblica una dopo l’altra le nuove storie Instagram. Sorrisi, risate, battute, Umberto che è già stanco di sentire i nipotini che fanno i capricci ma la sorella lo guarda e scoppiano a ridere. Non dicono nulla del periodo che lui ha passato in carcere, delle denunce da parte di, tutte le accuse. Lo scorso settembre lei ha testimoniato in tribunale contro il padre dei suoi figli, ha parlato di tradimenti e maltrattamenti ma adesso sembra che anche per lui siato il sorriso. CI auguriamo checoppia abbia già sistemato tutto, che chi ha sbagliato ha capito ma sono argomenti così delicati. Umberto ...