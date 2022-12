L’Europa | il price cap e quell’impronta italiana Come funziona il tetto al gas

(Di martedì 20 dicembre 2022) E alla fine,cap sarà. L’Unione Europea ha trovato un accordo sulal prezzo del metano. Una scelta tutta politica e che porta un doppio segno, quello di Mario Draghi, ispiratore della prima ora di una delle misure più temute dalla Russia di Vladimir Putin, e quello di Giorgia Meloni. Il premier, non è certo un mistero, si è fatto carico della battaglia di Draghi, più volte battendo i pugni sul tavolo e sollecitando Bruxelles a trovare una convergenza sulcap. Ma, attenzione, non a tutti i costi bensì con un compromesso in grado di fare realmente del male al Cremlino. ANATOMIA DI UN(AL GAS) Ora,ilcap? Il Consiglio europeo dell’Energia ha fissato unal prezzo pari a 180 euro per megawattora. Si dovrà ...

Il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam torna ai minimi da metà giugno dopo l'accordo in sede Ue sul cap. I future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano in Europa, hanno toccato un minimo di 100,2 euro, in calo del 7,7%, per poi risalire a 104 euro, in calo ...