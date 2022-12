Letta “Il Governo ritiri la proposta di condono penale”

(Di martedì 20 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Mai vista una situazione simile. 20 dicembre sera e tutto per aria. Ildia uno stop alla manovra caos esubito la inaccettabiledidell’ultimo minuto. Si fermino. Altrimenti porteranno all’esercizio provvisorio. E sarà solo colpa loro”. Così, su Twitter, il segretario del Pd Enrico.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Salta lo scudo pensale sui reati fiscali nella manovra di Bilancio: il Governo si rende protagonista di una ennesima marcia indietro dopo il Pos.Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Quella posta al Senato sul decreto legge Aiuti quater è la prima fiducia chiesta dal Governo dopo le due ottenute da Camera e Senato all'insediamento.