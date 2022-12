L’eredità di Andrea Agnelli | così finisce la storia della Juventus

(Di martedì 20 dicembre 2022) “La? È qualcosa per la domenica”. Gianniteneva strette le mani nei baveri di un lussuoso doppiopetto escriveva la didascalia sulla squadra di calcio, la sua squadra, la, il suo piacere e quello riservato ai lavoratoriFiat, dopo i travagli di una settimana nella “Feroce”, come veniva da loro chiamata la Fabbrica Italiana Automobili Torino. Quel tempo è lontanissimo, scomparso l’Avvocato, con lui il fratello Umberto, altro arteficeleggenda centenaria del club, una esclusiva di nessun altra squadra e famiglia al mondo, laha esaurito la propriafascinosa, affidata a un erede, il solo che porta ancora il cognome araldico d’origine,, vittima ...

