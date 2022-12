Lega dei Collezionisti | la mostra di Bologna

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nello scorso week-end a, in uno dei palazzi più belli e importanti della città, palazzo Zambeccari, si è svolta lae un amore chiamato calcio”, seconda tappa, dopo Roma, di un percorso ideato dalladei, associazione che raduna tanti appassionati del cimelioto al calcio. Per l’occasione è stata organizzata unae la presentazione del libro “Un Amore chiamato calcio” . Abbiamo raggiunto il Presidente della, Agostino Lattuille, per capire come è andata… Presidente, unae un grande successo… Eh già, in uno dei palazzi più belli della città peraltro. Siamo riusciti are la storia del calcio italiano, almeno 200 cimeli tra maglie, gagliardetti, palloni, ...