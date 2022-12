L’economia italiana resiliente | sul futuro pesa il caro energia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il bilancio deldal nostro osservatorio è estremamente positivo. Diversamente dalle prospettive di una recessione che era data quasi per sicura, chiudiamo l’anno con una crescita in termini reali di circa il 4%”. Lo ha detto Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, in un’intervista all’Italpress.“La crescita sui mercati internazionali continua a essere sostenuta e per quest’anno verranno superati per la prima volta per le vendite all’estero i 600 miliardi. Anche il tasso di disoccupazione è sostanzialmente in flessione. Da questo punto di vistaha dimostrato una resilienza per molti versi insospettabile”, ha aggiunto.Quanto al prossimo, secondo Esposito “l’inflazione rappresenta il particolare elemento ...