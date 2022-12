Le streghe | tutto quello che c’è da sapere sul film su Canale 5

(Di martedì 20 dicembre 2022) Le: trama, cast e streaming delsu5 Questa sera, martedì 20 dicembre 2022, alle ore 21.25 su5 va in onda Le(The Witches),del 2020 diretto da Robert Zemeckis. Ilè l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1983 scritto da Roald Dahl, già portato al cinema coldel 1990 Chi ha paura delle? (The Witches). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nell’Alabama degli anni sessanta, un ragazzino afroamericano rimane orfano e si trasferisce a casa della nonna materna, la quale fa diper cercare di farlo riprendere dallo shock. Falliti i tentativi a base di musica Motown e buona cucina, la donna riesce a fargli capire come la ...

Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

Il ragazzo e sua nonna si imbattono in alcuneapparentemente glamour ma completamente ...nello stesso momento in cui la Strega Suprema ha riunito la sua congrega di fattucchiere diil ...Quella sera il nostro protagonista raccontaalla nonna, la quale rimane scioccata e gli rivela che lesono reali e odiano moltissimo i bambini. A questo punto i due, per sfuggire alle ... Stasera in tv: in onda “Le Streghe” e “Deadpool 2” Su canale 5 va in onda il film “Le streghe” di Robert Zemeckis, un remkake dell’omonimo racconto di Roald Dahl del 1990 ..."Le Streghe", questa sera alle 21.45 su Canale 5 il film con Anne Hathaway diretto da Robert Zemeckis nel 2020. Ecco la trama.