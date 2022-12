“Le leggi razziali furono ignominia e atrocità” | il messaggio di Giorgia Meloni alla Comunità ebraica | VIDEO

Agenzia ANSA

"Gli ebrei sono parte fondamentale dell'identità italiana" , ha messo in risalto il premier, ricordando le difficoltà e le atrocità subite nei secoli, "compresa l'ignominia delle, per ...È incomprensibile come Meloni riesca a far coincidere la fermezza nella condanna dellecon il silenzio totale che ha osservato nel non ricordare il 28 ottobre, cioè la nascita del ... Meloni a accensione Hanukkah: 'Ebrei resilienti nonostante l'ignominia delle leggi razziali' La premier Giorgia Meloni alla cerimonia per la festa ebraica Hannukkah, al museo ebraico di Roma. ha affermato: “Penso che sia estremamente prezioso ricordare che senza quello che ci definisce e che ...Parenzo plaude al premier Meloni per il suo intervento al museo ebraico di Roma in occasione dell'accensione del candelabro per la festa dell'Hannukka. Non manca però la critica sul nulla di Gad Lerne ...