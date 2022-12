Le lacrime della Meloni alla festa ebraica Hannukkah

Adnkronos

di commozionepremier Giorgia Meloni alla cerimonia per la festa ebraica Hannukkah, al museo ebraico. La presidentecomunità ebraica romana, Ruth Dureghello, le ha augurato 'di ...... in un complesso di villette a schiera poco distante dal centro del paese, è arrivata, disperata, in, la sorella di Eliana che ha inveito a più riprese contro il destino brutalesorella. Argentina di Messi campione, le lacrime di Adani Lorenzo De Silvestri non perse tempo e unico della squadra corse in ospedale a salutare il fratello maggiore di tante indimenticabili stagioni. Anche Claudio Fenucci andò a trovare il tecnico malato, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...