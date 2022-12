Le foto birichine della Ferragni | le finte mamme engagé e l’attivismo a colpi di adv

(Di martedì 20 dicembre 2022) C’è un aneddoto che mia nonna mi raccontava sempre, come risposta a domande che non posso, né voglio, ricordare di avere fatto: «Quando chiesero a Marilyn Monroe perché avesse fatto il calendario nuda, lei rispose: perché avevo fame». Nessuno risponde più «perché avevo fame»: adesso la risposta è «per combattere gli stereotipi di genere». L’altro ieri Chiaraha fatto finta di scoprire che l’internet fa l’internet, che ci sono i commentatori cafoni, che le donne sono le peggiori nemiche delle donne, che una mamma è prima di tutto una donna, ma cos’è poi una donna chi lo sa.posta dellepubblicitarie in intimo, alcuni le rispondono che lecerte cose non le fanno – tipo guadagnare un mucchio di soldi per dei video dentro la propria cabina armadio? – che è troppo magra, che non ha culo, che ci ...

Quindi: una mamma può fare leLa questione è che in questo caso non è la domanda da fare, perché ledi Ferragni sono lavoro: viene pagata, mica lo fa per emancipare le mamme, le ...... oltre a un gruppo di amici, sceglie look sexy e intriganti e pose maliziose e. Gli ... Con Fedez la complictà è alle stelle e non mancanodi attimi bollenti a due tra baci appassionati e ...