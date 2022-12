(Di martedì 20 dicembre 2022) Dall’immarcescibile “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey a Morgan e Elio e le Storie Tese: i brani che non possono mancare in playlist

ilGiornale.it

Natale si avvicina e, con esso, inevitabilmente arrivano le. Netflix ha realizzato un video con alcunead hoc tratte dagli show e dai film sulla ......è tutto! La nota testata digitale ha riportato anche che per quest'anno alle festività... Le suesono famosissime non solo in tutta la penisola ma anche all'estero, segno che il ... Le canzoni natalizie da ascoltare (per forza) durante le feste Regali da gustare e condividere: dal panettone gourmet al vegano, dai vini ai dolci dei maestri artigiani che pensano anche ai meno fortunati ...Per questo Natale ecco i consigli per i dischi strenna da mettere sotto l’albero. Una panoramica che dimostra la vitalità di un settore che ha vissuto grandi difficoltà e che ...