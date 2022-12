Lazza con Sirio ha sgasato come un’auto sportiva | lasciando tutti dietro

Leggi su gqitalia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Per Jay-Z deve avere solo due posti. Drake invece la usò per infierire su Meek Mill, accusandolo di essere “solo un Panamera”. La Porsche 911 è probabilmente il modello più iconico della casa tedesca. Secondo il sito Car and Driver, nel 2019, era il modello più citato nella storia del rap,solo alla Bentley Bentayga. Non è un caso, dunque, che quando arriva sul set questo gioiellino fiammante rosso, tutta l’attenzione venga catalizzata lì. Coincidenza vuole che anchee io in quel momento siamo seduti in una macchina. È una Ford - un brand citato 154 volte in una canzone rap contro le 434 di Porsche - rossa anch’essa. Siamo qui, deludendo in qualche modo Jay-Z, in quattro, stipati, perché Jacopo decide che è il posto ideale per fare la nostra chiacchierata, lontano da orecchie indiscrete. Così, senza patente, mi siedo al volante di questa ...