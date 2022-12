Lazio | si complica il rinnovo di Milinkovic-Savic

(Di martedì 20 dicembre 2022) Strada sempre più in salita per ildi Sergejcon la. Le ultime sul centrocampista serbo Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Sergejrinnoverà il proprio contratto con la, in scadenza nel 2024, a patto che venga inserita una clausola rescissoria. La richiesta dell’agente Kezman per la clausola è di 40-45 milioni di euro. Le prossime settimane saranno quelle decisive. Se si dovesse arrivare in primavera senza una soluzione positiva della vicenda, l’addio del serbo sarebbe sempre più vicino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le ultime sul centrocampista serbo Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Sergej Milinkovic - Savic rinnoverà il proprio contratto con la, in scadenza nel 2024, a patto che venga inserita ...