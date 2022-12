(Di martedì 20 dicembre 2022) ROMA - Quale futuro per Mohamed? L'esterno algerino è fermo ai box da un anno per una lesione al crociato. Da qualche settimana si stava allenando con il gruppo di Sarri, ma da fuori rosa. La ...

Laaspetta, una sua uscita potrebbe favorire il mercato in entrata.Per Vlahovic, resta pesante l'pubalgia. Ha giocato poco, segnato un gol, ma inciso zero. ... peraltro): meglio tenersi il figlio di Veronique o tentare lacon un'offerta vera (negli ... Lazio, incognita Fares: costato 8 milioni, è di nuovo ai box L’esterno algerino, dopo il grave infortunio, era tornato ad allenarsi aspettando una chiamata. Mai nei piani di Sarri, aspetta gennaio per trovare una squadra ...[themoneytizer id=”99064-6] È partito il conto alla rovescia: mancano quindici giorni alla ripresa del campionato con la trasferta di Lecce. Sta per finire questa lunga pausa invernale e ci sono gran ...