(Di martedì 20 dicembre 2022), è questo il vero obiettivo della. E i nomi che girano intorno alla società biancoceleste sono noti da tempo: Luca Pellegrini, Fabian Parisi e Kerkez. Dopo l’incontro tra Lotito e Sarri non ci sono chiarezze: il presidente sembrerebbe orientato a rimanere fino a giugno con la rosa attuale, usando Marusic titolare, Hysaj alternativa e Radu come terzo, ma Sarri vorrebbe subito il suo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Italia Sera

Terzino sinistro, è questo il vero obiettivo della. E i nomi che girano intorno alla società biancoceleste sono noti da tempo: Luca Pellegrini, Fabian Parisi e Kerkez. Dopo l'incontro tra Lotito e Sarri non ci sono chiarezze: il presidente ...Eppure, Karibu negli anni ha continuato a ottenere i pagamenti da Comuni, Regionee Anci. Una questione su cui forse ora stanno accendendo ianche gli inquirenti, impegnati a controllare i ... Lazio, fari puntati sul terzino sinistro Sciolta ufficialmente la riserva: il centrodestra indica in Rocca, ex presidente della Croce Rosse Italia, il suo candidato. Il M5S correrà da solo ...Terzino sinistro, è questo il vero obiettivo della Lazio. E i nomi che girano intorno alla società biancoceleste sono noti da tempo: Luca Pellegrini, Fabian Parisi e Kerkez. Dopo l’incontro tra Lotito ...