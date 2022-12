Lazio | ancora bloccato il rinnovo di Tare

(Di martedì 20 dicembre 2022) Non si sblocca in casaildi Igli, direttore sportivo del club biancoceleste. I dettagli Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sonobloccati i discorsi relativi al possibiledi contratto di Iglicon la. L’accordo tra l’attuale direttore sportivo ed il club biancoceleste scadrà a giugno 2023. Per questo il mercato di gennaio passerà direttamente da Maurizio Sarri e Claudio Lotito. Il rapporto tra l’allenatore eè infatti ai minimi termini. Avanza dunque la possibilità che il dirigente possa cambiare aria a fine stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ability Channel

Questa verità è statapiù evidente quando ha manifestato la sua fragilità, quando ha detto ...qualcosa di profetico perché si è svolto la mattina e il pomeriggio si disputava Bologna -. La ...Il paese di Vetralla, in provincia di Viterbo , è considerato uno dei borghi più belli deluna volta richiama migliaia di visitatori in occasione del presepe vivente organizzato dalle ... Elezioni Regionali Lazio 2023: date, candidati e proposte per la disabilità Manca ancora qualche settimana e la Lazio tornerà in campo a Lecce per dare il via alla sua seconda parte di campionato. Una seconda parte che sarà differente dalla prima visto il Mondiale di mezzo ...Nel Lazio su 2.053 tamponi molecolari e 15.291 tamponi antigenici per un totale di 17.344 tamponi, si registrano 2.598 nuovi casi positivi (+1.626), sono 8 i decessi (+2), sono 717 i ricoverati (-68), ...