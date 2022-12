Laura Boldrini non ha detto che «festeggiare il Natale nelle scuole è sbagliato»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il 20 dicembre 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto diaccompagnata da una sua presunta dichiarazione. Avrebbe dichiarato: «il». Si tratta di una notizia falsa che circola online dal 2019. La dichiarazione non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun account ufficiale di. La stessail 13 novembre 2019 aveva smentito sulla sua pagina Facebook di aver rilasciato una simile dichiarazione. Aiuta facta.news a combattere la disinformazione, segnala i contenuti sospetti via WhatsApp al numero 342-1829 843 oppure clicca qui. Insieme renderemo Internet un posto più sicuro! L'articolo proviene da Facta.

Lo scrive su Twitter la demCircola un meme in cui viene raffigurata l'ex Presidente della Camera dei Deputaticon la seguente citazione: "Festeggiare il Natale nelle scuole è sbagliato". Nell'immagine viene riportata come fonte il portale Tzetze.it , in passato gestito dalla Casaleggio ... No! Laura Boldrini non ha detto che «Festeggiare il Natale nelle ... “Parole indegne” (Laura Boldrini, Pd), “concetti miseri ma soprattutto pericolosi” (Chiara Appendino, M5S), “che schifo!” (Teresa Bellanova, Italia Viva), “che schifezza, che tristezza!” (Carlo Calend ...“Secondo Piantedosi alcune Ong punterebbero a destabilizzare il Paese con l’aiuto di servizi segreti stranieri ...