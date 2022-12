L' assessora Lucarelli e Nancy Brilli premiano negozianti e artigiani | ' Portano nel mondo con successo il nome di Roma'

leggo.it

Storie di commercio' nasce da un'idea fortemente voluta dall'comunale alle politiche della sicurezza, alle pari opportunità e alle attività produttive, Monica(a sinistra nella ...Esperti a confronto al convegno promosso da Sole 24 Ore e Colliers. L': "Dieci miliardi in arrivo sulla città". Boeri: cruciali le infrastrutture per la mobilità Investimenti in arrivo per dieci miliardi di euro, tra fondi pubblici e progetti di ... L'assessora Lucarelli e Nancy Brilli premiano negozianti e artigiani: Portano nel mondo con successo il nome d Raccontare e conoscere Roma attraverso le storie di chi ha portato avanti la tradizione, l’arte dell’artigianato e del commercio. Ieri in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, ...Sabato 17 dicembre evento dedicato alle scuole alla Festa della Befana: i bambini potranno appendere palline all'abete e inviare una letterina al sindaco ...