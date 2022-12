L’Arcivescovo Mario Delpini presiederà nel Duomo di Milano il Pontificale di Natale

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 20 dicembre 2022) Domenica 25 dicembre, in mattinata,, monsignor, si recherà alla Casa circondariale di San Vittore a, dove alle 8.30 celebrerà la Messa per i detenuti e il personale di polizia penitenziaria. Più tardi, alle 11,neldiildi: diretta su Telenova (canale 18 del digitale terrestre), www.chiesadi.it e youtube.com/chiesadi. Terminata la celebrazione, parteciperà al pranzo diorganizzato dall’Opera Cardinal Ferrari presso il centro diurno in via Boeri n. 3. Opera Cardinal Ferrari inaugurerà la giornata con la messa dialle 11.30, alla quale seguirà il pranzo servito dai ...