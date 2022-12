Lampedusa | il pianto di una mamma | Mia figlia è annegata | cosa farò senza di lei? Un' altra donna partorisce sulla motovedetta

La Repubblica

Mentre Emma Conti e i suoi compagni di Mediterranean Hope si preparano a un nuovo sbarco: "Sono arrivata al'anno scorso per la mia tesi di laurea in sviluppo internazionale nelle questioni ...Leggi anche Migranti, naufragio a: morta una bimba I 43 migranti a bordo, tra cui Rokia ... Hain totale silenzio". Nel corridoio del Poliambulatorio c'erano anche altri naufraghi ... Lampedusa, il pianto di una mamma: "Mia figlia è annegata, cosa farò senza di lei" Un'altra donna partorisce… Un'altra piccola vittima innocente è morta in un naufragio al largo di Lampedusa. La bimba di 2 anni è deceduta al Poliambulatorio dell'isola, in seguito al rovesciamento della barca, affondata a circ ...“Quella sera – racconta – quando la barca si è ribaltata e siamo finiti in acqua le urlavo: “Non puoi morire, non puoi morire”. E cercavo di tenerla più in alto che potevo. Ma quando siamo state socco ...