Parto nella notte su una motovedetta della guardia costiera a poche miglia da. La piccola, che si chiama Fatima. sta bene e anche la madre. La mamma è ivoriana ed era ...disciplinata...... era partita il 17 sera dalla costa libica ed era in acqua da più di 24 ore con direzione. "Il soccorso di questa notte è stato complicatocondizioni del mare, in peggioramento ... Lampedusa, dalle lacrime per la morte di Rokia alla felicità per la nascita di Fatima Una donna proveniente dalla Costa D'Avorio ha partorito sulla motovedetta della Guardia Costiera dopo essere stata salvata insieme agli altri 42 migranti con cui viaggiava.Le morti in mare dei migranti non sono rare; stavolta, però, lo sbarco ha avuto esito positivo: mamma e piccola stanno bene.