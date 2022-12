(Di martedì 20 dicembre 2022) La denuncia di un 26enne pakistano, i fatti risalgono a sabato. E' stato medicato all'ospedale per i traumi riportati al volto. Indagini in corso dei carabinieri: caccia alle immagini delle ...

LA NAZIONE

La denuncia di un 26enne pakistano, i fatti risalgono a sabato. E' stato medicato all'ospedale per i traumi riportati al volto. Indagini in corso dei carabinieri: caccia alle immagini delle ...L'aggressione è avvenuta sabato 17 dicembre verso le ore 22,30 in via Della Catena mentre ilstava facendo delle consegne. La, un 26enne di origine pakistana, si è fatto medicare al ... La vittima è un rider Pugni e spray urticante Aggredito mentre consegna la cena La denuncia di un 26enne pakistano, i fatti risalgono a sabato. E’ stato medicato all’ospedale per i traumi riportati al volto. Indagini in corso dei carabinieri: caccia alle immagini delle telecamere ...(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - Stordito con spray urticante, colpito con un pugno e rapinato di due smartphone e del portafogli contenente 250 euro e carte di pagamento. E' accaduto sabato scorso, intorno ...