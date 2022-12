La vita bugiarda degli adulti | il cast racconta la serie Netflix tratta dal romanzo di Elena Ferrante

(Di martedì 20 dicembre 2022) In arrivo sulla piattaforma, ripercorre il raggiungimento della maggiore età di una ragazzina napoletana che negli Anni Novanta scopre segreti e menzogne della sua famiglia

La serie in 6 episodi prodotta da Fandango e tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, edito da Edizioni E/O, debutterà dal 4 gennaio 2023 su Netflixffre La vita bugiarda degli adulti: Il romanzo di Elena Ferrante diventa serie tv per Netflix In arrivo sulla piattaforma, ripercorre il raggiungimento della maggiore età di una ragazzina napoletana che negli Anni Novanta scopre segreti e menzogne della sua famiglia ...Arriverà su Netflix il 4 gennaio La Vita Bugiarda Degli Adulti, serie tratta dall'omonimo romanzo scritto da Elena Ferrante.