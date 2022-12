La storia di Wue | il clochard che pulisce Viareggio e aiuta i poveri

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ha incontrato il Papa che lo ha premiato per il suo impegno in favore delle famiglie in difficoltà. Dona loro le monetine che raccoglie ogni giorno

Ladi Gian Piero, chiamato, che in città si occupa anche di raccogliere rifiuti e tenere pulite le ...Gian Piero, da tutti conosciuto con il soprannome di "" è senz'altro tra questi. La suae la sua immensa generosità hanno già fatto il giro del paese e nel 2021 gli sono valse il Premio ... Wue, il clochard che pulisce Viareggio e aiuta i poveri, incontra il Papa Gian Piero – per tutti Wue – è stato premiato sabato da Papa Francesco in persona, nel giorno in cui il Pontefice ha festeggiato il suo 86esimo compleanno ...Oggi giorno del suo compleanno Francesco consegna un “segno di gratitudine” a un clochard, a un religioso e a un industriale impegnati quotidianamente nel servizio agli ultimi ...