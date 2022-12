La sinistra e la corruzione in Europa | o la terza via del benaltrismo

(Di martedì 20 dicembre 2022) Al direttore – L’articolo 1 secondo Antonio Panzeri: “Il Parlamento europeo è un’istituzione fondata sulla mazzetta. La sovranità appartiene agli sceicchi che la esercitano nelle forme e nei limiti che fa loro comodo”. Massimo Teodori A proposito di Panzeri, caro Teodori, c’è un tema forse più interessante che vedo emergere negli ultimi giorni e che mi sembra stia diventando un cavallo di battaglia di un giornale importante, come la Stampa. La questione è più o meno questa, come ha sintetizzato bene ieri il sindaco di Bergamo Giorgio Gori: “Dunque lo schifo di Bruxelles è colpa della mutazione dei comunisti in riformisti, dell’affievolirsi della critica al capitalismo, dellavia blairiana. I soldi stavano a casa di un esponente di Art.1, non proprio un neoliberista, ma le mani sporche sono sempre degli altri”. In sostanza, s’avanza una stravagante ...

