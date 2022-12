La Salernitana prende Ochoa

(Di martedì 20 dicembre 2022) Un colpo chiuso in 36 ore da Morgan De Sanctis, direttore sportivo della, che dal cilindro tira fuori l’asso e, portiere del Messico e protagonista del Mondiale in Qatar. Lacercava un portiere da qualche settimana dopo l’infortunio di Sepe. C’è stato un incontro con il Napoli per Sirigu, non convinto del progetto di presidente Iervolino e che, nonostante l’arrivo di Contini, rimane comunque a Napoli. Il 37enne messicano sarà a Salerno nelle prossime ore per firmare il contratto che lo legherà al club fino alla fine della stagione con opzione per il rinnovo di un altro anno. Laaveva sondato anche Berisha ma la suggestione di avere un portiere nazionale comeha vinto e convinto il presidente Iervolino.in ...

