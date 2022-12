La richiesta di Giaele al GF Vip | il dimagrimento preoccupa anche gli autori | ecco cosa è successo

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 20 dicembre 2022)De Donà, in questi giorni, ha fatto unaparticolare alla produzione del Grande Fratello Vip per via del suo. Ed infatti, durante la permanenza nella Casa, la maggior parte dei concorrenti tende un po’ a prendere peso per via delle abitudini alimentari differenti. Ladi, ilgli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.