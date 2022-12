La profezia di Di Maria prima della finale | «Diventerò campione del mondo È scritto E segnerò»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Jorgelina Cardoso, moglie di Angel Di, ha pubblicato via social i messaggi che il giocatore le ha mandatoJorgelina Cardoso, moglie di Angel Di, ha pubblicato via social i messaggi che il giocatoreJuventus le ha mandatodel Mondiale. I MESSAGGIVIGILIA – «del, amore. È. E. Perché è, come è successo a Maracanã e a Wembley. Goditi la giornata di domani, perché saremo campioni del. I 26 che sono qui se lo meritano e anche le loro famiglie». L'articolo proviene da Calcio News 24.

