La nuova frontiera del live dealer

Leggi su tpi

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il mondo del gioco d’azzardo sta accogliendo moltissime novità in questi ultimi anni, dovute soprattutto alle nuove tecnologie che consentono di far vivere agli appassionati un’esperienza di gioco nettamente più coinvolgente ed immersiva. In realtà è l’intero settore del gaming ad essere interessato da queste novità, ma se andiamo a vedere i casino online più evoluti possiamo trovare delle chicche non indifferenti, che ci proiettano in un futuro fatto di realtà virtuale ed aumentata. In quest’ottica può rivelarsi interessante andare a scoprire come funzionino i, già disponibili in alcuni casino online e destinati a diffondersi sempre di più. Cosa significa casino online conIlnon è altro che il mazziere in carne ed ossa: un croupier reale, dunque, ...