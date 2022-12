La moglie di Sinisa Mihajlovic | quanto amore nel suo ultimo messaggio dopo i funerali

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 dicembre 2022) Arianna Rapaccioni, ladi, trova tutta la forza possibile per continuare a dedicare il suoal mister. E’ a lui che continua a inviare i messaggi più belli ma chela sua morte,, diventano struggenti. Prima il grazie a tutti per la vicinanza e l’affetto e poco fa una dichiarazione d’che parla di una coppia che era davvero straordinaria, così come è sempre apparsa. Ariannacontinuerà ad amare per due, ha promesso al suoche sarà forte e i suoi figli continueranno ad essere felici.a cui hanno partecipato davvero tutti oggi è il giorno della consapevolezza, che...