La mobilitazione mostra che la parola di Putin vale più della legge

(Di martedì 20 dicembre 2022) Laparziale, annunciata dal presidente russo Vladimiril 21 settembre scorso, non ha invertito le tragiche sortiguerra scatenata contro l’Ucraina, ma ha semmai contribuito a seminare il panico nel popolo russo, costringendone una parte considerevole all’esodo verso paesi del Caucaso o dell’Asia centrale. Secondo le stime del Cremlino, laavrebbe dovuto coinvolgere non più di 300 mila uomini, individuati esclusivamente tra i riservisti o gli ex-militari. Quanto accaduto per tutto il mese di ottobreche, in realtà, la cifra è da correggere al rialzo (secondo uno studio del canale indipendente Mediazona si tratterebbe di quasi 500 mila persone) e la chiamata alle armi ha interessato anche studenti universitari, anziani e individui con patologie croniche, ...

L'opera d'arte invece sarà ripulita e poi tornerà in bella. Raisa è sotto processo. Dal 24 ...stanno lottando per il ritorno dei parenti a casa e per la fine della guerra e della", ...... hanno funzionato, poiché un sondaggio recentemente chiuso organizzato dal Cremlinoche i ...tra coloro che sono stati mobilitati e coloro che sono stati in grado di evitare la... "Assassini": la protesta sui monumenti di San Pietroburgo. Le voci ... Il presidente russo fa il punto sui piani d'azione a breve e medio termine, al suo fianco Shoigu e Gerasimov. L'Ucraina al lavoro per riparare i danni ...Allo scoppio del conflitto avrebbe ricevuto l'incarico di occupare Kiev e assassinare Zelensky (cosa che il Cremlino smentisce). Poi ha radunato migliaia di ...