La minaccia delle forze islamiche | Ghisleri | ecco cosa rischia l' Italia

(Di martedì 20 dicembre 2022) A disturbare e mettere in crisi glini è anche l'immagine emersa dal Qatargate: chi ha il potere in mano, invece di dare l'esempio, ne approfitta. Il riflesso sul Paese reale, spiega Alessandraa Coffeebreak, su La7, è devastante. "Ai cittadini viene chiesta la responsabilità di rispettareregole, imposte consanzioni - spiega la sondaggista di Euromedia Research - e loro chiedono che a livello più alto venga dato l'esempio. Quello che non compare è questo". Dai sondaggi emerge come aglini "faccia piacere sapere che il mondo della manifatturana abbia la capacità di produrre e che continui a guadagnare posti e situazioni", allo tempo stesso è importante "il rispetto dei lavoratori". Ma il ritratto che emerge dalle rilevazioni di ...

Domani

L'uso della, della violenza earmi sono atti di inaudita barbarie e crea un clima intimidatorio funzionale ad incutere timore nella vittima di turno e diffondere in tutta la ...La rivelazione era stata inizialmente pubblicata dal New York Post alla vigiliaelezioni del ...di Twitter non hanno mai suscitato nessuna reazione tra coloro che oggi si agitano per la... Blog mafie - Marcello Dell’Utri e la mancata prova delle minacce “giunte a destinazione” Strage in un condominio a Toronto. Un uomo ha aperto il fuoco e ucciso 5 persone, poi è stato freddato dalla polizia che stava provando ad arrestarlo. Il killer si chiamava Francesco ...Qatargate, l'inchiesta belga sulla corruzione nell'Europarlamento va avanti. Oggi a Brescia la Corte d'Appello dovrà decidere se consegnare al Belgio la figlia e la ...