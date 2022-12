La magia del Natale e la trilogia itinerante IC Rende Quattromiglia “G FALCONE”

ilmattino.it

Per questo motivo, nei menu speciali delle festeRomeo Hotel, abbiamo cercato di riportare lae le emozioni di tutti questi attimi, personalizzando e reinterpretando alcune di queste ...1946 - La vita è meravigliosa debutta al cinema: LaNatale, con le sembianze di un 'angelo di seconda classe' (perché sprovvisto di ali) sottrae George Bailey, alias James Stewart, all'... Natale, Abio Napoli in campo per regalare la magia del Natale ai bambini ricoverati Sulla scia delle entusiasmanti attività del Ponte dell’Immacolata, che ha visto l’inaugurazione ufficiale del Natale in Valdidentro ...'Non sarà una svolta, è solo un piccolo correttivo'. Davide Tabarelli, 62 anni, una cattedra all’Università di Bologna, presidente di Nomisma Energia, è una delle voci più autorevoli in Italia sul tem ...