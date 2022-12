La legge di Bilancio è pensata per dare risposte alle emergenze | tutto il resto sono fake news

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ladiche il Parlamento approverà in questi giorni, la prima del governo Meloni, è una buona, in grado di sostenere la nostra economia e perfettamente coerente con le affermazioni del presidente del Consiglio in campagna elettorale. Il fulcro, bisogna ricordarlo a chi spaccia notizie false, è rappresentato dall’impegno in favore di famiglie e imprese rispetto all’aumento del costo energetico. Ventuno miliardidestinati a frenare un impatto che, in attesa del price cap, avrebbe aggravato fortemente sia il quadro generale imprenditoriale, sia gli effetti dell’inflazione sulle famiglie. Bisogna ricor, e voglioatto di onestà intellettuale al presidente Draghi, che la recessione del 2023 era stata ampiamente prevista peril ...

Informazione Fiscale

Per tutta la giornata di ieri e durante la notte la commissionedella Camera è stata impegnata con l'esame del disegno didi. Ma stamattina non era stato approvato ancora nessun emendamento. Intanto l'assemblea dei capigruppo della Camera ha deciso che la manovra arriverà in assemblea non oggi, come ...'Unadiiniqua che non dà risposte all'emergenza salariale, né sulla previdenza, né sul fisco dove l'ampliamento della flat tax per gli autonomi oltre a essere ingiusto contraddice ... Superbonus, al lavoro sulla cessione del credito: i pareri UE sulla Legge di Bilancio 2023 e i nuovi modelli Salta la norma per il tetto minimo oltre cui sarebbe scattato l'obbligo ad accettare pagamenti tramite Pos. E nel Paese c'è confusione ...Pensioni minime, nel 2023 aumentano di poco e non per tutti. Ecco i nuovi importi e cosa aspettarsi nei prossimi anni.